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19:51, 10 мая 2023 года Андрей Клычков пообщался с жителями Мценского района на злободневные темы 10 мая губернатор Орловской области посетил муниципальное образование с рабочим визитом.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков 10 мая побывал с рабочей поездкой в Мценском районе. В Спасско-Лутовиновском сельском доме культуры глава региона встретился с жителями и руководством муниципального образования и обсудил с ними вопросы социально-экономического развития района.



Как сообщил региональный информационный портал, Андрей Клычков отметил позитивную динамику экономического развития района. Также были подняты вопросы строительства детского игрового комплекса в селе Отрадинское, восстановления артезианской скважины в деревне Волково, ремонта и строительства дорог.



Также на встрече отличившимся амчанам вручили почетные грамоты и благодарности губернатора Орловской области, медали Тургенева, медали "За трудовые успехи". Андрей Клычков поблагодарил местных жителей за активную помощь участникам СВО.



В ходе поездки в Мценский район Андрей Клычков также возложил цветы к братскому захоронению в селе Спасское-Лутовиново.





Артем Ежаков



