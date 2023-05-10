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19:51, 10 мая 2023 года

Андрей Клычков пообщался с жителями Мценского района на злободневные темы

10 мая губернатор Орловской области посетил муниципальное образование с рабочим визитом.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков 10 мая побывал с рабочей поездкой в Мценском районе. В Спасско-Лутовиновском сельском доме культуры глава региона встретился с жителями и руководством муниципального образования и обсудил с ними вопросы социально-экономического развития района.

Как сообщил региональный информационный портал, Андрей Клычков отметил позитивную динамику экономического развития района. Также были подняты вопросы строительства детского игрового комплекса в селе Отрадинское, восстановления артезианской скважины в деревне Волково, ремонта и строительства дорог. 

Также на встрече отличившимся амчанам вручили почетные грамоты и благодарности губернатора Орловской области, медали Тургенева, медали "За трудовые успехи". Андрей Клычков поблагодарил местных жителей за активную помощь участникам СВО.

В ходе поездки в Мценский район Андрей Клычков также возложил цветы к братскому захоронению в селе Спасское-Лутовиново.


Артем Ежаков
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