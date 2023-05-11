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21:00, 10 мая 2023 года "Орловская правда" будет еженедельно выпускать и передавать в зону СВО газеты для бойцов Первый выпуск уже дошел до читателей.





Орловщина вот уже больше года помогает тем, кто на передовой. Жители региона отправляют продукты питания, средства гигиены, одежду и не только. А теперь о том, что происходит на малой родине, защитники будут узнавать из газеты.



Редакция "Орловской правды" уже отправила бойцам первый выпуск. Тираж – две тысячи экземпляров. В газете – четыре полосы о самом главном.



Это совместная идея правительства региона и "Орловской правды". Корреспонденты редакции рассказывают о работе волонтеров и о поддержке для семей военнослужащих. Есть и постоянная рубрика – "Районные будни". А еще публикуют письма от школьников.



Газету планируют выпускать и доставлять раз в неделю. Впереди – верстка второго выпуска. В свежем номере защитников познакомят с ветеранами, а также с болховским фермером-волонтером, который вместе с товарищем помогает ребятам. Свежий номер доставят уже в пятницу.





Юлия Опанасюк



