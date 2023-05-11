Орловскую молодежь пригласили поучаствовать в конкурсе "Молодые стратеги России"

Проявить себя могут жители в возрасте от 14 до 35 лет.

Конкурс проведут в два этапа. Первый, заочный, длится до 25 августа. А второй, очный, пройдет в Москве в сентябре. Участникам предлагают обсудить проблемные вопросы и ресурсы муниципальных образований для их развития.

Авторам предлагается разработать план с конкретными задачами и действиями на один месяц. Стратегии получат экспертную оценку, сообщили в пресс-службе мэрии.