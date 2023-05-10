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19:35, 10 мая 2023 года В Орле прошел традиционный забег, приуроченный ко Дню Победы Участие в нем приняли около 200 человек.





Орловские легкоатлеты почтили память участников Великой Отечественной войны. В областной столице прошел традиционный забег, приуроченный к 78-й годовщине Победы.



Участие приняли около 200 орловцев, начиная с самых маленьких и заканчивая профессиональными спортсменами. Забег прошел по центральным улицам города.



Дистанции были разными: кто-то пробежал дистанцию в четыре километра, кто-то в 600 метров.





Эльза Ахмедбекова



