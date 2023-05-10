Главная » Новости



18:47, 10 мая 2023 года Капремонтом Новодеревеньковской ЦРБ в Орловской области займется ООО "Бизнесстройпроект" Контракт должен быть выполнен в ноябре 2023 года.





В Орловской области выбрали подрядчика для капитального ремонта Новодеревеньковской центральной районной больницы. Им стало ООО "Бизнесстройпроект". Работы выполнят в рамках поручения главы региона Андрея Клычкова, побывавшего в медучреждении в марте.



Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", стоимость работ, окончание которых запланировано на ноябрь 2023 года, составит почти 48 миллионов рублей.



Контрактом предусмотрен полный комплекс работ внутри и снаружи здания, включая монтаж и оборудование пожарной сигнализации, работы по системам видеонаблюдения, отопления, вентиляции, водопровода и канализации. Также для маломобильных групп населения обеспечат доступ в поликлинику.





Артем Ежаков



