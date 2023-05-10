Андрей Клычков проинспектировал строительство спортивной площадки в Мценском районе

Губернатор посетил объект в ходе рабочей поездки.

Спортивный объект появится в поселке Нововолковский. Площадка включает в себя мини-футбольное поле, площадку для волейбола и тенниса. Сейчас ведется второй этап работ, срок окончания – 30 июня.

– Это у нас первая площадка в области, которая построена с теплыми душевыми и раздевалками. Казалось бы мелочь, но на самом деле это имеет большое значение, потому что можно прийти позаниматься спортом и переодеться в комфортных условиях, а не на улице, - цитирует губернатора тг-канал "Телеграммы из Орла".



Фото: "Телеграммы из Орла"



