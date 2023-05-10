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18:08, 10 мая 2023 года 62 тысячи орловцев поучаствовали в голосовании по выбору объектов для благоустройства Присоединиться можно до 31 мая.





Участниками голосования по выбору объектов для благоустройства в 2024 году стали свыше 62 тысяч жителей Орловской области. Об этом сообщил региональный информационный портал.



Жители 23 муниципалитетов выбирают 30 общественных территорий из 61 варианта, а жители Мценска, Корсаковского, Сосковского и Урицкого районов выбирают пять дизайн-проектов из 10.



Принять участие в голосовании можно до 31 мая. Оно проходит на платформе 57.gorodsreda.ru. Свой выбор могут сделать орловцы в возрасте от 14 лет.





Артем Ежаков



