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17:30, 10 мая 2023 года В Орловской области двое иностранцев осуждены на 14 лет за попытку сбыта 7 килограммов наркотиков Мужчин задержали в июле 2022 года.





Болховский районный суд назначил двум иностранцам по 14 лет колонии строгого режима за попытку сбыта более 7 килограммов наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре.



Как следует из материалов дела, осужденные, работая с подельниками, в июле 2022 года забрали из тайника на территории Болховского района четыре свертка с запрещенным веществом для его дальнейшей продажи. Преступление вовремя пресекли полицейские, задержавшие мужчин.



Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.





Артем Ежаков



