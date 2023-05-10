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17:30, 10 мая 2023 года

В Орловской области двое иностранцев осуждены на 14 лет за попытку сбыта 7 килограммов наркотиков

Мужчин задержали в июле 2022 года.


Болховский районный суд назначил двум иностранцам по 14 лет колонии строгого режима за попытку сбыта более 7 килограммов наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре.

Как следует из материалов дела, осужденные, работая с подельниками, в июле 2022 года забрали из тайника на территории Болховского района четыре свертка с запрещенным веществом для его дальнейшей продажи. Преступление вовремя пресекли полицейские, задержавшие мужчин.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.


Артем Ежаков
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