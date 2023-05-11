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8:00, 11 мая 2023 года 11 мая в Орел доставят ковчег с мощами святого Георгия Победоносца Торжественная встреча святыни пройдет сегодня в 20:30 в гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери.





11 мая в 20:30 в гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери пройдет торжественная встреча ковчега с мощами святого Георгия Победоносца. Молебное пение совершит митрополит Орловский и Болховский Тихон. Об этом сообщили в Орловской епархии.



12 мая к 6:00 мощи перенесут в Успенский (Михаило-Архангельский) собор. В этот день поклониться святыне можно до 23:30. 13 мая – с 6:00 до 19:00.



13 мая в 19:00 состоятся торжественные проводы святыни.





Артем Ежаков



