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8:00, 11 мая 2023 года

11 мая в Орел доставят ковчег с мощами святого Георгия Победоносца

Торжественная встреча святыни пройдет сегодня в 20:30 в гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери.


11 мая в 20:30 в гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери пройдет торжественная встреча ковчега с мощами святого Георгия Победоносца. Молебное пение совершит митрополит Орловский и Болховский Тихон. Об этом сообщили в Орловской епархии.

12 мая к 6:00 мощи перенесут в Успенский (Михаило-Архангельский) собор. В этот день поклониться святыне можно до 23:30. 13 мая – с 6:00 до 19:00.

13 мая в 19:00 состоятся торжественные проводы святыни.


Артем Ежаков
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