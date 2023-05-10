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15:37, 10 мая 2023 года

В Орле на два месяца перекрыли проезд по Тамбовской и Солнцевской

Неудобства для автолюбителей будут действовать до 24 июля.


До 24 июля в Орле будет действовать запрет движения по Солнцевской и Тамбовской улицам. Причина - прокладка канализации.

Как сообщили в администрации Орла, временные ограничения вступили в силу с сегодняшнего дня, 10 мая. Перекрыты будут участки по Тамбовской от Карачевского шоссе до улицы Солнцевской и по улице Солнцевской от Тамбовской до Прожекторной. 

Водителям предлагают пути объезда: Карачевское шоссе — ул. Солнцевская — ул. Спивака — Карачевское шоссе; ул. Солнцевская — Карачевское шоссе — ул. Латышских стрелков — ул. Авиационная — ул. Спивака — ул. Солнцевская.

Фото: яндекс-карты




Ольга СУПОНЕВА
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