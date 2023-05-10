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15:35, 10 мая 2023 года Андрей Клычков открыл завод в Мценском районе На нем будут производить кормовые добавки и витаминно-минеральный комплекс для животноводства.





Инвестиции в завод "РК-ПРЕМИКС" превысили 330 миллионов рублей. 10 мая красную ленточку еще одного резидента особой экономической зоны "Орел" перерезал глава региона Андрей Клычков. Производственная мощность – 6 тонн премиксов в час.



– Особенно важно, что открытие этого производства направлено на развитие технологического суверенитета области и страны в целом. Региональная локализация производства позволит сократить транспортные и временные издержки предприятий молочного животноводства регионов ЦФО, - подчеркнул Андрей Клычков.



Дальнейшее развитие особой экономической зоны позволит привлечь до 16 резидентов, аккумулировать более девяти миллиардов рублей инвестиций, а также создать не менее 1 800 рабочих мест.



Фото: Андрей Клычков

















Сергей Силаев



