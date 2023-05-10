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16:05, 10 мая 2023 года В Орле оперативный штаб обсудил безопасность жителей и предприятий Заседание прошло 10 мая.





10 мая в здании правительства Орловской области вновь прошло заседание оперативного штаба. Как отметил губернатор Андрей Клычков, в регионе продолжат прорабатывать все механизмы защиты граждан, инфраструктуры и территорий.

– Принимая во внимание факты широкого использования противником в террористических и диверсионных целях беспилотных летательных аппаратов, неоднократные атаки с их помощью различных объектов, расположенных как на территории пограничных регионов, так и в глубине страны, мы и впредь обязаны максимально оперативно реагировать на потенциальные угрозы, – цитирует главу региона портал правительства Орловской области. Также на заседании штаба обсудили вопросы антитеррористической защищенности региональных объектов топливно-энергетического комплекса.





Артем Ежаков



