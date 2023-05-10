Орловская епархия отметила 235-летие

В честь этого события в институте культуры прошел большой концерт.
Верующие продолжают радоваться Светлому Христову Воскресению. Для них в институте культуры прошел большой пасхальный концерт. Праздник посвятили юбилею Орловской епархии. В этом году она отметила свое 235-летие.
Перед публикой выступили хор Успенского собора города Орла, фольклорный ансамбль "Благодать", фольклорный ансамбль "Каравай", ансамбль "Мужской стиль", мужской хор Богоявленского собора, Орловский губернаторский камерный хор "ЛИК".