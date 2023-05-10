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14:20, 10 мая 2023 года

Андрей Клычков проинспектировал капремонт детской школы искусств в Мценском районе

Преображение Отрадинской ДШИ обойдется в три миллиона рублей.


Глава Орловской области Андрей Клычков сегодня, 10 мая, находится в Мценском районе с рабочим визитом. Одной из точек посещения стала Отрадинская детская школа искусств: губернатор проверил, как продвигается здесь капитальный ремонт.

Сумма, выделенная на работу составляет 3,1 миллиона рублей, идет ремонт в рамках национального проекта "Культура". Часть работы уже выполнена. В том числе, смонтирована вентиляция, проводка, канализация, отделаны внутренние помещения. Школа готовится к приемке. 

По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", в  рамках федерального проекта "Цифровая культура" в 2023 году в детскую школу искусств будут приобретены музыкальные инструменты (два пианино, баяны, аккордеон, балалайка и домра), а также комплектующие к ним, учебная мебель и учебные материалы. 


Ольга СУПОНЕВА
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