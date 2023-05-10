В Орле прошел фестиваль патриотической и православной песни "Святой Георгий"

Мероприятие стало 21-м по счету.

С приветственным словом к участникам и организаторам фестиваля обратился и митрополит Орловский и Болховский Тихон. Владыка вручил награды и благодарности от Митрополии членам "Георгиевского братства".



Практические все участники фестиваля — это школьники и студенты. Самые талантливые и яркие ребята получили награды за призовые места.