Ежегодный праздник "Орловская книга-2023" пройдет 24 мая

Торжественное открытие запланировано на 12.00.

Тема праздника, который пройдет в областной библиотеке имени Бунина, посвящена правоохранительным органам в местных изданиях. В программе представят выставку книг 2022 года от местных издательств, презентуют регистрационный каталог, объявят итоги ежегодного областного конкурса и наградят победителей интернет-викторины.

По информации пресс-службы областного правительства, выставка начнет работу 24 мая в 11.00, а праздник торжественно откроют в 12.00. Вход для орловцев свободный.

(12+)