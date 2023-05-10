|
|Главная » Новости
13:30, 10 мая 2023 года
Ежегодный праздник "Орловская книга-2023" пройдет 24 маяТоржественное открытие запланировано на 12.00.
Тема праздника, который пройдет в областной библиотеке имени Бунина, посвящена правоохранительным органам в местных изданиях. В программе представят выставку книг 2022 года от местных издательств, презентуют регистрационный каталог, объявят итоги ежегодного областного конкурса и наградят победителей интернет-викторины.
По информации пресс-службы областного правительства, выставка начнет работу 24 мая в 11.00, а праздник торжественно откроют в 12.00. Вход для орловцев свободный.
(12+)
Сергей Силаев