В Орловской области в майские праздники не было серьезных происшествий

Итоги подвели на аппаратном совещании в областной администрации.

Заседание 10 мая провел губернатор Андрей Клычков. По словам начальника УМВД России по Орловской области Юрия Савенкова, управление разработало комплекс профилактических мероприятиях в общественных местах по пресечению, предупреждению преступлений и административных нарушений в период майских праздников.

В регионе провели более 40 мероприятий, в которых поучаствовали более 11 тысяч человек. Для их охраны были задействованы почти 1 200 полицейских, а также сотрудники Росгвардии, представители народных дружин и казачества, уточнили в пресс-службе правительства региона.