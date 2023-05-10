В райцентре Шаблыкино стартовали работы по капремонту дорог

Подрядчик вышел на объекты раньше срока.

В планах отремонтировать дороги по улице Мира и в переулке Полевом. На проезжих частях подрядчик восстановит покрытие из асфальтобетона.

Работы должны завершить к началу августа 2023 года, сообщили в пресс-службе правительства региона.



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