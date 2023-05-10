Жительница Орла поделилась воспоминаниями о Великой Отечественной войне
Александра Эрнестовна Ницц запомнила сражения в деталях и рассказала о двух тяжелых годах.
Для Александры Эрнестовны Великая Отечественная война началась в октябре 41-го. Тогда на подступах к Орлу были вражеские войска, батареи обстреливали город и окрестности.
Тогда орловчанке было девять лет, а сейчас ей – 91 год. Подробнее о том, как брат сестра и мама прятались от вражеских войск, о ночи на 5 августа 1943 и двух годах войны Александра Ницц рассказала корреспонденту ГТРК "Орел" Ирине Костиной.