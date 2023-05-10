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12:55, 10 мая 2023 года Жительница Орла поделилась воспоминаниями о Великой Отечественной войне Александра Эрнестовна Ницц запомнила сражения в деталях и рассказала о двух тяжелых годах.





Для Александры Эрнестовны Великая Отечественная война началась в октябре 41-го. Тогда на подступах к Орлу были вражеские войска, батареи обстреливали город и окрестности. Тогда орловчанке было девять лет, а сейчас ей – 91 год. Подробнее о том, как брат сестра и мама прятались от вражеских войск, о ночи на 5 августа 1943 и двух годах войны Александра Ницц рассказала корреспонденту ГТРК "Орел" Ирине Костиной.





Ирина Костина



