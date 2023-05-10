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12:30, 10 мая 2023 года В Орле состоялся ежегодный фестиваль "Вальс Победы" В областную столицу приехали более тысячи спортсменов.





Участники фестиваля исполнили танго, румбу, посадобль, вальс и другие танцы. Ежегодный турнир приурочен ко Дню Победы. Гран-при среди профессионалов Орел принял впервые. Мастерство ребят оценивали судьи всероссийской и международных категорий.



Организаторы призывают молодежь помнить об изнурительных четырех годах, через которые прошли наши деды и прадеды, чтобы дать нашему поколению мирное небо и свободу.





Даниил Борисов



