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12:13, 10 мая 2023 года

Сев ранних яровых завершили 19 районов Орловской области

Аграрии продолжают сеять также кукурузу, масличные, свеклу, картофель.


По состоянию на 10 мая, сев ранних яровых культур в Орловской области практически завершен: высеяно уже 99,2% от плана. Посевная кампания продолжается.

Фермеры к настоящему моменту успели высадить 179,36 тысяч гектаров ячменя, 165,9 тыс. га пшеницы, 22,85 тыс. га гороха, 15,8 тыс. га овса, 4,54 га люпина, 400 га вики. Сев ранних яровых завершили 19 районов. В то же время 20 районов взялись за сев кукурузы, в 7 - уже сеют гречиху. Кроме того продолжается сев масличных, кормовых культур, сахарной свеклы, картофеля и однолетних трав. 



Ольга СУПОНЕВА
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