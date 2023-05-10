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11:00, 10 мая 2023 года У орловцев есть три недели, чтобы выбрать территорию для благоустройства В областном центре на данный момент лидирует сквер Гуртьева.









Так, у жителей города Орла есть на выбор пять общественных пространств: сквер Гуртьева, ландшафтный сквер Дворянское гнездо, городской парк культуры и отдыха, парк Ботаника, а также сквер Бунина (рядом с одноименной библиотекой). Сейчас в лидеры вышел сквер Гуртьева, за него отдано около 7 тысяч голосов.



Внести свой вклад в обновление городских пространств и проголосовать можно онлайн До завершения рейтингового голосования по благоустройству осталось три недели. В этот период жители Орловской области могут выбрать общественную территорию, которую в ближайшем будущем будет ждать ремонт и обновление.Так, у жителей города Орла есть на выбор пять общественных пространств: сквер Гуртьева, ландшафтный сквер Дворянское гнездо, городской парк культуры и отдыха, парк Ботаника, а также сквер Бунина (рядом с одноименной библиотекой). Сейчас в лидеры вышел сквер Гуртьева, за него отдано около 7 тысяч голосов.Внести свой вклад в обновление городских пространств и проголосовать можно онлайн здесь.



Фото: архив





Ольга СУПОНЕВА



