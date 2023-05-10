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10:43, 10 мая 2023 года

На Орловщине снижается заболеваемость коронавирусом и ОРВИ

За неделю зафиксировано на 11,5% меньше случаев заражений.


Об этом сообщает регуправление Роспотребнадзора. За неделю зафиксировано 4 341 случай острых респираторных вирусных инфекций. Это, в том числе, грипп и коронавирус.

Суммарно, заболеваемость снизилась на 11,5%. По коронавирусу - на 4%, за неделю зафиксирован 161 случай заражения среди жителей. При этом реже болеть стали орловцы всех возрастных групп. 

Заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями на территории области обусловлены вирусами SAR-COV-2, вирусами гриппа, в основном вирусом гриппа В, риновирусами и вирусами сезонного коронавируса,  - отмечает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Орловской области. 


Ольга СУПОНЕВА
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