На Орловщине снижается заболеваемость коронавирусом и ОРВИ
За неделю зафиксировано на 11,5% меньше случаев заражений.
Об этом сообщает регуправление Роспотребнадзора. За неделю зафиксировано 4 341 случай острых респираторных вирусных инфекций. Это, в том числе, грипп и коронавирус.
Суммарно, заболеваемость снизилась на 11,5%. По коронавирусу - на 4%, за неделю зафиксирован 161 случай заражения среди жителей. При этом реже болеть стали орловцы всех возрастных групп.
- Заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями на территории области обусловлены вирусами SAR-COV-2, вирусами гриппа, в основном вирусом гриппа В, риновирусами и вирусами сезонного коронавируса, - отмечает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Орловской области.