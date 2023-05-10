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10:16, 10 мая 2023 года В Орле случился пожар в расселенном доме на Цветаева Двухэтажка полностью выгорела изнутри.





Пожар на улице Цветаева потушили сегодня, 10 мая, ранним утром в Орле. Сгорел расселенный дом.



Очевидцы позвонили пожарным в начале пятого часа, на место прибыли подразделения ближайших пожарно-спасательных частей. К тому моменту двухэтажка горела открытым пламенем по всей площади.



- Возгорание было локализовано и ликвидировано в тех размерах, которое оно приняло на момент прибытия пожарных. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА



