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10:05, 10 мая 2023 года В Орловской области подешевело жилье Цены снизились на вторичном рынке.





Согласно данным статистики, снизились цены на вторичном рынке жилья в первом квартале 2023 года по отношению к году прошлому только в четырех регионах ЦФО. В их числе и Орловская область.



На 0,71% на Орловщине снизились ценники на вторичку. Подешевело жилье в Белгородской области, Московской и Курской.



- В среднем по округу рост цен на вторичку превысил 5 %. Сильнее всего жилье подорожало в Воронежской области - почти на 14 % , - приводит данные Росстата телеграм-канал "Телеграммы из Орла".





Ольга СУПОНЕВА



