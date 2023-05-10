Матери бойца СВО из Орловской области вручили Орден Мужества сына

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9:45, 10 мая 2023 года
Матери бойца СВО из Орловской области вручили Орден Мужества сынаВладислав Панасов погиб при исполнении воинского долга.
Память павших бойцов почтили минутой молчания в Змиевской детской школе искусств. Стоя приветствовали и маму героя – Людмилу Панасову.
Владислав вырос и родился в Свердловском районе, окончил Орловский государственный университет. Затем поступил на военную службу по контракту и отправился в зону специальной военной операции в первые дни.
Маме вручили Орден Мужества, которым орловца наградили посмертно, и медаль Суворова. В честь Владислава Панасова установлена мемориальная доска и парта героя в Змиевской школе, где учился парень.
Вести-Орёл