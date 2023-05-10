Матери бойца СВО из Орловской области вручили Орден Мужества сына

Владислав Панасов погиб при исполнении воинского долга.

Память павших бойцов почтили минутой молчания в Змиевской детской школе искусств. Стоя приветствовали и маму героя – Людмилу Панасову.

Владислав вырос и родился в Свердловском районе, окончил Орловский государственный университет. Затем поступил на военную службу по контракту и отправился в зону специальной военной операции в первые дни.

Маме вручили Орден Мужества, которым орловца наградили посмертно, и медаль Суворова. В честь Владислава Панасова установлена мемориальная доска и парта героя в Змиевской школе, где учился парень.