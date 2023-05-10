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9:19, 10 мая 2023 года

В Орловской области скорая с пациентом застряла в поле

Вытаскивать машину пришлось сотрудникам МЧС.


ЧП случилось в минувшие выходные. Медики обратились к спасателям за помощью утром 8 мая: автомобиль скорой помощи вез пациента в больницу, однако увяз в распаханном поле.

- К месту незамедлительно выехали сотрудники 28-й пожарно-спасательной части Новосильского района. Огнеборцы с помощью пожарного автомобиля вытянули застрявший автомобиль медиков, которые продолжили свой путь к ближайшему учреждению здравоохранения, чтобы доставить больного к врачам для оказания срочной медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА
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