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9:19, 10 мая 2023 года В Орловской области скорая с пациентом застряла в поле Вытаскивать машину пришлось сотрудникам МЧС.





ЧП случилось в минувшие выходные. Медики обратились к спасателям за помощью утром 8 мая: автомобиль скорой помощи вез пациента в больницу, однако увяз в распаханном поле.



- К месту незамедлительно выехали сотрудники 28-й пожарно-спасательной части Новосильского района. Огнеборцы с помощью пожарного автомобиля вытянули застрявший автомобиль медиков, которые продолжили свой путь к ближайшему учреждению здравоохранения, чтобы доставить больного к врачам для оказания срочной медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА



