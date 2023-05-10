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8:30, 10 мая 2023 года В Орле планируют осветить микрорайон Зареченский Заявка подрядчику уже отправлена.





Тему поднял один из местных жителей в комментариях социальных сетей у мэра областной столицы Юрия Парахина. – Мы в курсе сложившейся ситуации. На данный момент уже отправили заявку подрядчику, - ответили орловцу в пресс-службе мэрии. Также было отмечено, что работы по восстановлению освещения будут выполнены при достаточном финансировании.





Сергей Силаев



