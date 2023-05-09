Орел встретил День Победы

Традиционное возложение гирлянды и цветов состоялось к стеле "Орел - город воинской славы".

В областной столице 9 мая к стеле "Орел - город воинской славы" первые лица города и региона возложили цветы. В церемонии принял участие и губернатор Андрей Клычков. Орловцы приняли участие в праздничных мероприятиях с портретами героев своих семей и участников специальной военной операции.

В 2023 году масштабных празднований на территории региона запланировано не было. Акция "Бессмертный полк" прошла в необычном для орловцев формате: местные жители крепили портреты участников Великой Отечественной войны на авто, одежду. Также фотографии героев появлялись в социальных сетях.