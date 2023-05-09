Орел встретил День Победы

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20:10, 9 мая 2023 года
Орел встретил День ПобедыТрадиционное возложение гирлянды и цветов состоялось к стеле "Орел - город воинской славы".
В областной столице 9 мая к стеле "Орел - город воинской славы" первые лица города и региона возложили цветы. В церемонии принял участие и губернатор Андрей Клычков. Орловцы приняли участие в праздничных мероприятиях с портретами героев своих семей и участников специальной военной операции.
В 2023 году масштабных празднований на территории региона запланировано не было. Акция "Бессмертный полк" прошла в необычном для орловцев формате: местные жители крепили портреты участников Великой Отечественной войны на авто, одежду. Также фотографии героев появлялись в социальных сетях.
Юлия Сулим