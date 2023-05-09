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19:00, 9 мая 2023 года
В детском парке Орла прошел гала-концерт "Крылья Победы"В нем приняли участие более 500 школьников.
На сцене детского парка областной столицы 9 мая победители городского творческого фестиваля среди общеобразовательных школ показали свои номера.
Юные артисты исполнили военные песни, станцевали и продемонстрировали короткие театрализованные постановки. В конце концерта лучших ребят наградили, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото: пресс-служба мэрии
Сергей Силаев