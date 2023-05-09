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18:00, 9 мая 2023 года В Орле прошел легкоатлетический забег Состязания состоялись в День Победы.





В забеге приняли участие 168 человек. Спортивное мероприятие было посвящено 78-ой годовщине Великой Победы. Орловцы состязались на четырех дистанциях: 600 метров, один, два и четыре километра. Лучших бегунов наградили кубками и грамотами, сообщили в пресс-службе мэрии.



Фото: пресс-служба администрации Орла





Сергей Силаев



