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13:00, 9 мая 2023 года На подъезде к Орлу столкнулись две иномарки, есть пострадавший Поздним вечером 8 мая "Фольксваген" вылетел на встречную полосу.





Столкновение на встречной полосе произошло под Орлом 8 мая. В ДТП угодили два автомобиля марки "Фольксваген", есть пострадавший.



Авария произошла около 23 часов на трассе М2 "Крым". Как сообщили сайту "Вести-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, сорокалетний мужчина на легковушке "Фольксваген Пассат" ехал со стороны Москвы в направлении Белгорода. Он выехал на встречку и не смог уйти от столкновения с двигавшейся здесь иномаркой "Фольксваген Поло" под управлением 24-летнего водителя.



В итоге водители иномарок не пострадали. Травмы получил пассажир "Поло", мужчина сорока лет. Ему оказана медицинская помощь.



На месте работали спасатели и сотрудники ГИБДД.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области





Ольга СУПОНЕВА



