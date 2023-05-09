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13:00, 9 мая 2023 года

На подъезде к Орлу столкнулись две иномарки, есть пострадавший

Поздним вечером 8 мая "Фольксваген" вылетел на встречную полосу.


Столкновение на встречной полосе произошло под Орлом 8 мая. В ДТП угодили два автомобиля марки "Фольксваген", есть пострадавший.

Авария произошла около 23 часов на трассе М2 "Крым". Как сообщили сайту "Вести-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, сорокалетний мужчина на легковушке "Фольксваген Пассат" ехал со стороны Москвы в направлении Белгорода. Он выехал на встречку и не смог уйти от столкновения с двигавшейся здесь иномаркой "Фольксваген Поло" под управлением 24-летнего водителя. 

В итоге водители иномарок не пострадали. Травмы получил пассажир "Поло", мужчина сорока лет. Ему оказана медицинская помощь. 

На месте работали спасатели и сотрудники ГИБДД.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области 


Ольга СУПОНЕВА
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