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12:00, 9 мая 2023 года Спасатели патрулируют берега водоемов в Орле Цель - предупредить трагедии на воде в теплое время года.





Орловские инспекторы ГИМС и спасатели патрулируют водоемы региона. С орловцами ведутся беседы по мерам безопасности, оказанию первой помощи. Цель таких рейдов - не допустить трагедии на воде в теплое время года.



- Также инспекторы следят за соблюдением правил безопасности владельцами маломерных судов и проверяют у них наличие необходимых документов, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА



