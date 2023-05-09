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11:30, 9 мая 2023 года

Состоялось возложение гирлянды и цветов к стеле "Орел - город воинской славы"

Участие в церемонии принял губернатор Андрей Клычков.


На бульваре Победы 9 мая состоялось традиционное возложение гирлянды и цветов к стеле "Орел - город воинской славы."  Поучаствовал в церемонии губернатор Андрей Клычков.

- Город Орел - город воинской славы и первого салюта. Мы храним многовековые традиции патриотизма. Орловщина делает все для победы, для помощи нашей армии, Донбассу, семьям участников и ветеранов специальной военной операции. Народ  и армия едины и потому непобедимы. Низкий поклон вам, дорогие ветераны. Низкий поклон родителям героев специальной военной операции. Мы гордимся нашими храбрыми защитниками, гордимся народом-победителем. От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и добра. С Днем Победы! - обратился к присутствующим Андрей Клычков. 

Также участие в церемонии приняли ветераны, руководители органов власти,  представители Вооруженных сил и правоохранительных органов, политических партий, волонтеры и юнармейцы, и.о. главы Троицкого района ЛНР Лариса Резникова, жители и гости города Орла.

Фото и видео: t.me/orel57express




Ольга СУПОНЕВА
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