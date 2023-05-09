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11:00, 9 мая 2023 года

Мэр Орла Юрий Парахин рассказал о своих героях

Глава города присоединился к акции Бессмертный Полк в новом формате.


Мэр Орла Юрий Парахин поделился с жителями историей своей семьи. В День Победы он вспомнил своего дедушку-военного и бабушку, которая по 12 часов в сутки шила форму для солдат.

Таким образом глава города принял участие в акции "Бессмертный полк": в 2023 году она проходит в новом формате. Юрий Парахин распечатал портрет своего дедушки на бейдже и носит его на себе.

 У сердца держу своего героя — дедушку по маминой линии Позднякова Василия Ивановича. О нем известно совсем немногое, но этого достаточно, чтобы знать — он был человеком железной воли. Служил на аэродроме, демобилизовался в 1953 году в звании лейтенанта.  Есть в нашей семье и трудовые подвиги. Моя бабушка 1918 года рождения работала швеей. 12 часов в сутки, не разгибая спины, она шила форму для солдат. Отлично помню ее натруженные, исколотые иголками, искореженные руки, - написал глава Орла.

В подобном формате к акции "Бессмертный полк" присоединились многие орловцы. Кто-то распечатал портреты на бейджах, кто-то на одежде, другие прикрепили к окнам автомобиля. Таким образом, герои в День Победы пребывают рядом со своими потомками. 

Фото: t.me/parakhin_yuri


Ольга СУПОНЕВА
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