Гуманитарный груз с орловской земли передан артиллеристам в зону СВО

В посылку вошли продукты питания, запчасти на автомобили, маскировочные сети и другие необходимые вещи.

Орловская область передала еще одну посылку артиллеристам на линию фронта. Ранее бойцы получили тепловизоры, коптеры, а сейчас им передали запчасти на машины, продукты, маскировочные сети.



Масксети изготовили и передали учащиеся нескольких образовательных организаций региона вместе с главой департамента образования Алексеем Карловым.



Отметим, что все посылки, которые должна была Орловщина передать на линию соприкосновения до 9 мая, доставлены. По поручению губернатора Андрея Клычкова сбор гуманитарной помощи продолжается.



