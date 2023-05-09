Гуманитарный груз с орловской земли передан артиллеристам в зону СВО

|
|Главная » Новости
10:00, 9 мая 2023 года
Гуманитарный груз с орловской земли передан артиллеристам в зону СВОВ посылку вошли продукты питания, запчасти на автомобили, маскировочные сети и другие необходимые вещи.
Орловская область передала еще одну посылку артиллеристам на линию фронта. Ранее бойцы получили тепловизоры, коптеры, а сейчас им передали запчасти на машины, продукты, маскировочные сети.
Масксети изготовили и передали учащиеся нескольких образовательных организаций региона вместе с главой департамента образования Алексеем Карловым.
Отметим, что все посылки, которые должна была Орловщина передать на линию соприкосновения до 9 мая, доставлены. По поручению губернатора Андрея Клычкова сбор гуманитарной помощи продолжается.
- Представители нашего региона готовятся к большой поездке в Мариуполь. Идет формирование гуманитарных грузов еще по 5 заявкам от военнослужащих, - сообщает пресс-служба правительства Орловской области.
Ольга СУПОНЕВА