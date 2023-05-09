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9:02, 9 мая 2023 года

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил жителей с Днем Победы

Глава региона записал праздничное обращение.


Сегодня, 9 мая 2023, отмечается 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. С великим праздником жителей Орловской области поздравил губернатор Андрей Клычков. Глава региона записал видеообращение к труженикам тыла, ветеранам, детям войны, орловцам. 

- Наша страна внесла решающий вклад в разгром фашистской Германии. Выстояла и победила в грандиозной битве с врагом, в распоряжении которого были все ресурсы порабощенной им Европы. Сегодня многонациональный российский народ, Вооруженные Силы, все патриоты Отечества, верные заветам героических предков, сплотились вокруг Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Красное знамя Победы – символ величайшего триумфа народа – вновь объединяет поколения в борьбе за честь, свободу и независимость страны в судьбоносном противостоянии силам коллективного запада, - отметил в своем поздравлении Андрей Клычков.

Губернатор также отметил, что впереди много тяжелой работы и что на нынешнем рубеже истории образцом для всех нас остаются патриотизм, мужество, единство, несгибаемая воля и преданность Родине.

- На этом примере мы воспитываем орловскую молодежь. Под Знаменем Победы идем к новым свершениям. Наше дело правое! Победа будет за нами! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра, новых достижений на благо России и Орловщины!
С праздником, дорогие друзья, с Днем Великой Победы! - обратился к орловцам глава региона. 


Ольга СУПОНЕВА
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