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20:45, 8 мая 2023 года Орел принял участие в вокальном флешмобе "Поющий город" 300 школьников одновременно, но в разных местах исполнили "Катюшу".





Орел поучаствовал в вокальном флешмобе "Поющий город". Три сотни школьников одновременно, но в разных местах исполнили "Катюшу".



Всего в городе было организовано шесть локаций, где в одно и то же время звучали известные во всем мире строки.



"Катюша", созданная композитором Матвеем Блантером и автором слов Михаилом Исаковским, стала одним из символов Победы и одной из главных песен в репертуаре военных ансамблей.





Юлия Опанасюк



