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10:50, 10 мая 2023 года Михаил Заяц провел мастер-класс для юных орловцев из спортшколы "Инок" Профессиональный боец смешанных единоборств показал ребятам некоторые приемы.





В Мценск к воспитанникам спортивной школы "Инок", ведущей свою работу под духовной опекой мужского монастыря во имя святого Кукши с мастер-классом приехал профессиональный боец смешанных единоборств Михаил Заяц.



На тренировке известный спортсмен показал ребятам некоторые приемы и порассуждал, из чего слагается победа.



Перед встречей с ребятами боец поклонился иконе священномученика Кукши и посетил родник, вода которого считается целебной.





Юлия Опанасюк



