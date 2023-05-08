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19:25, 8 мая 2023 года

В Орле водрузили дубликат Красного флага Победы

В преддверии 9 мая в сквере Танкистов прошел праздничный митинг.


8 мая в Орле над домом №5 по площади Мира подняли дубликат Красного флага Победы. 5 августа 1943 года разведчики Иван Санько и Василий Образцов водрузили знамя в честь освобождения Орла именно здесь. Сегодня в центре города подняли копию этого знамени.

Рядом, в сквере Танкистов, прошел праздничный митинг, где отдали дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны, а также тем, кто сегодня защищает нашу страну.

Традиционно на митинге возложили цветы к монументу героям-танкистам, могиле неизвестного солдата, памятнику Маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну и мемориальной доске участнику Великой Отечественной войны Евгению Аграновичу.


Юлия Опанасюк
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