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20:30, 8 мая 2023 года В Орле продолжается Фестиваль солдатской кухни Попробовать гречку с мясом и запеченный картофель с салом можно до 9 мая включительно.





В парке Победы города Орла проходит Фестиваль солдатской кухни. Жителей и гостей города угощают гречневой кашей с тушенкой, запеченным картофелем с салом и другими военными блюдами. Попробовать может каждый, горячее на фестивале – бесплатно.



Этот фестиваль – не только о еде. Он стал площадкой для помощи участникам СВО. Например, гуляя по аллее парка, жители могли увидеть, как плетутся маскировочные сети. Активисты "Юнармии" совместно с волонтерской организацией за день фестиваля сплели две масксети. Их передадут танкистам в зоне СВО.



Посетить фестиваль можно завтра, 9 мая. Он пройдет с 12:00 до 20:00.





Даниил Борисов



