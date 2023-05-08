В Орле продолжается Фестиваль солдатской кухни

Попробовать гречку с мясом и запеченный картофель с салом можно до 9 мая включительно.
В парке Победы города Орла проходит Фестиваль солдатской кухни. Жителей и гостей города угощают гречневой кашей с тушенкой, запеченным картофелем с салом и другими военными блюдами. Попробовать может каждый, горячее на фестивале – бесплатно.
Этот фестиваль – не только о еде. Он стал площадкой для помощи участникам СВО. Например, гуляя по аллее парка, жители могли увидеть, как плетутся маскировочные сети. Активисты "Юнармии" совместно с волонтерской организацией за день фестиваля сплели две масксети. Их передадут танкистам в зоне СВО.
Посетить фестиваль можно завтра, 9 мая. Он пройдет с 12:00 до 20:00.