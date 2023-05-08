В Орловской области увековечили память Героя РФ Александра Стефанова
На фасаде болховской гимназии открыли памятную доску с именем офицера.
Уроженец Болхова Александр Стефанов 17 лет отдал службе Родине. С первых дней специальной военной операции находился на передовой. Командир батальона легендарного 104-го гвардейского десантно-штурмового полка. Погиб в бою 31 мая 2022 года. Посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.
На фасаде болховской гимназии, в которой учился Александр Стефанов, открыли памятную доску с именем офицера.