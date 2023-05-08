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14:06, 8 мая 2023 года

Орловская область и Троицкий район ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

Подписи в документе оставили глава Орловщины Андрей Клычков и и.о главы Троицкого района Лариса Резникова.


8 мая губернатор Орловской области Андрей Клычков и и.о главы Троицкого района Луганской Народной Республики Лариса Резникова подписали соглашение о сотрудничестве. Троицкий район – подшефная для Орловщины территория. Как ранее отметил Андрей Клычков, уже идет активное сотрудничество, выстраивается гуманитарное взаимодействие.

Соглашение предусматривает вопросы гуманитарного сотрудничества, выстраивание взаимодействия по линии образования, здравоохранения, административного сотрудничества. За районами Орловщины закрепят населенные пункты Троицкого района для оказания необходимой помощи.

В преддверии Дня Победы орловская делегация поздравила с праздником ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Троицком районе.


Юлия Опанасюк
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