Главная » Новости



13:00, 8 мая 2023 года На 9 мая в Орле ожидается прохладная погода с небольшим дождем Температура воздуха не превысит 12 градусов со знаком плюс.









По Росгидрометцентра, завтра на термометрах от +1 до +12 градусов. Облачность переменная, временами небольшой дождь. Продолжить царить и северо-восточный ветер 4 м/c, атмосферное давление на уровне 755 мм рт.ст.



По предварительным прогнозам, потепление ожидается к концу текущей недели: воздух прогреется до +17..+20.



В День Победы орловцам не стоит ждать подарка в виде майского тепла. Сохранится прохладная погода, к тому же синоптики прогнозируют небольшой дождь.По сообщению , завтра на термометрах от +1 до +12 градусов. Облачность переменная, временами небольшой дождь. Продолжить царить и северо-восточный ветер 4 м/c, атмосферное давление на уровне 755 мм рт.ст.По предварительным прогнозам, потепление ожидается к концу текущей недели: воздух прогреется до +17..+20.







Ольга СУПОНЕВА



