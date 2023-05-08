понедельник 8.05.2023 13:36:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

13:00, 8 мая 2023 года

На 9 мая в Орле ожидается прохладная погода с небольшим дождем

Температура воздуха не превысит 12 градусов со знаком плюс.


В День Победы орловцам не стоит ждать подарка в виде майского тепла. Сохранится прохладная погода, к тому же синоптики прогнозируют небольшой дождь.

По сообщению Росгидрометцентра, завтра на термометрах от +1 до +12 градусов. Облачность переменная, временами небольшой дождь. Продолжить царить и северо-восточный ветер 4 м/c, атмосферное давление на уровне 755 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, потепление ожидается к концу текущей недели: воздух прогреется до +17..+20. 





Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.