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12:03, 8 мая 2023 года В Орловской области спасатели помогают благоустраивать воинские мемориалы В канун празднования Дня Победы в регионе приводят в порядок мемориальные места.





Сотрудники МЧС присоединились к благоустройству мест захоронения воинов, погибших в Великой Отечественной войне.



Так в Новосильском районе была организована работа по приведению в порядок захоронений, мемориальных комплексов, памятников и обелисков. Силами сотрудников пожарно-спасательной части было проведено благоустройство воинского захоронения в деревне Бабонино, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.



























Ольга СУПОНЕВА



