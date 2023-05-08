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11:28, 8 мая 2023 года

В сквере Танкистов в Орле состоялся митинг в честь Дня Победы

Почетной гостьей орловской земли стала глава Троицкого района ЛНР Лариса Резникова.


Накануне Дня Победы, 8 мая, в Орле состоялся митинг, посвященный великому празднику. Его участники, традиционно, собрались в сквере Танкистов, чтобы отдать дань памяти воинов, защищавших Родину.

В начале состоялась церемония поднятия дубликата Знамени Победы на площади Мира: именно такое красное полотно взвилось над городом в 1943 году, когда он был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Затем выступили гости. 

Уважаемые соотечественники, поздравляю вас с праздником нашей общей Великой Победы. Есть такие даты, которые в каждом сердце нашем навсегда остаются и будут с нами. Мы всегда будем помнить тех, кто победил фашистскую Германию и вернул нашей Родине право свободной жизни. А сегодня мы благодарны тем орловчанам, которые находятся на передовом рубеже борьбы с фашизмом, который снова поднимает голову. Спасибо им большое за наше право, за право народа Донбасса быть в единой семье с великой Россией. С праздником! Мира, добра, счастья и еще одной великой Победы, - обратилась к присутствующим Лариса Резникова, глава Троицкого района ЛНР, подшефного Орловской области.

К собравшимся обратились представители власти, а также участник СВО Марлен Гусев и ветеран Великой Отечественной войны Леопольд Борисович Дыскин. Память павших воинов почтили минутой молчания. Выступила рота Почетного караула Академии ФСО.

Подробнее мы расскажем в ближайших эфирах "Вестей". 

Фото: Юлия Опанасюк 


Ольга СУПОНЕВА
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