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10:18, 8 мая 2023 года Дубликат Знамени Победы подняли в Орле Красный флаг устанавливают ежегодно в честь Дня Победы.





В эти минуты в Орле прошла церемония водружения дубликата Знамени Победы на площади Мира. Копию красного флага поднимают ежегодно в честь Дня Победы.



В 1943 году, 5 августа, именно такое Знамя было поднято над городом: в честь освобождения его от немецко-фашистских захватчиков. Сейчас в сквере Танкистов проходит памятный митинг, посвященный приближающемуся великому празднику.



Подробности скоро в наших эфирах.



Фото: Юлия Опанасюк





Ольга СУПОНЕВА



