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10:00, 8 мая 2023 года

Под Кременную для бойцов передан груз из Орловского округа

Большую посылку с помощью солдатам доставили в преддверии Дня Победы.


Еще одна партия гуманитарного груза, по поручению губернатора Андрея Клычкова, доставлена из Орловской области под Кременную. Здесь служит больше 30 солдат из Орла и округа, Ливенского, Сосковского Глазуновского районов. За помощью они обратились впервые.

Сформирована и доставлена посылка была делегацией Орловского муниципального округа, возглавил ее глава МО Роман Жуков. Вес собранной гуманитарной помощи превысил две тонны.

- Бойцам переданы комплекты летней формы и тактической обуви, различные инструменты, дизельный генератор, бензопилы, строительные материалы и инструменты, маскировочные сети, фонари, влажные салфетки и спрей от комаров, перчатки, газовые баллоны и блиндажные свечи, личные посылки, а также обязательный атрибут любой посылки – многочисленные продукты питания, - рассказал советник губернатора Сергей Лежнев.

Таким образом Орловщина завершает передачу гумпомощи ко Дню Победу. Начинается формирование новых партий с гуманитарным грузом, которые также отправятся на подмогу нашим солдатам. 




Ольга СУПОНЕВА
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