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18:31, 7 мая 2023 года В Орле проходит ежегодный Всероссийский фестиваль "Вальс Победы" На танцпол выйдут более тысячи человек.





В Орле проходит ежегодный Всероссийский фестиваль "Вальс Победы". За два конкурсных дня на танцпол выйдут больше тысячи участников из Москвы, Орла, Белгорода, Воронежа и многих других городов страны.



Пары будут бороться за звание лучших как в парном, так и в командном зачете. Танцуют европейскую и латиноамериканскую программы. Также областная столица впервые принимает самых опытных бальников – пары, выступающие в категории профессионалов.





Даниил Борисов



