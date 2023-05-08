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11:00, 8 мая 2023 года Осиротевших лосят, найденных на Орловщине, приютили в Липецкой области Мартин и Элла нашли новый дом.





Чуть больше недели назад в мценском лесу нашли двух обессиленных лосят. Матери рядом не было. Позднее она тоже не появилась. Полицейские следов браконьеров не нашли.



Лосятам дали имена Мартин и Элла. Неравнодушные люди бросились на поиски приюта. Место нашли в Липецкой области, недалеко от Ливен.



За неделю лосята набрали по килограмму. В крестьянско-фермерском хозяйстве, где их приютили, к новым жителям уже привыкли. В будущем место проживания для Мартина и Эллы хотят расширить, однако сейчас главная задача – получить разрешение в Охотнадзоре, чтобы животные получили постоянное место жительства в этом хозяйстве.





Юлия Опанасюк



